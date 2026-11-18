Разрешение на строительство выдано региональным министерством восстановления, развития приграничья и строительства 3 ноября 2026 года и действует ровно три года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2028 года, а передача помещений участникам долевого строительства — на 30 сентября 2029-го. Согласно графику, строительная готовность должна составить 20% во втором квартале 2027 года, 40% — в четвертом квартале 2027-го, 60% — во втором квартале 2028-го и 80% — в третьем квартале 2028 года. Проект также включает обустройство двух детских и двух спортивных площадок, 230 гостевых машино-мест на прилегающей территории и 274 — за ее пределами, а также площадки для сбора твердых коммунальных отходов.