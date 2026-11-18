В Курске построят новый 20-этажный дом и стоянку в ЖК «Инстеп. Сити» за 3,9 млрд
Воронежское ООО СЗ «Стройдом-инвест» (входит в тюменскую группу компаний «Энко») расширяет масштабный жилой комплекс «Инстеп. Сити» на улице Энгельса в Курске. Девелопер приступил к строительству нового 20-этажного многоквартирного дома и отдельной трехэтажной наземной автостоянки. Совокупная стоимость реализации этих объектов оценивается в 3,92 млрд руб. Это следует из проектной декларации.
Проект предусматривает строительство семисекционного жилого здания общей площадью 63,66 тыс. кв. м (жилая — 42,52 тыс. кв. м), рассчитанного на 839 квартир, и паркинга на 264 машино-места. Планируемая стоимость жилой части составляет 3,73 млрд руб., автостоянки — 185 млн руб. Надземная часть дома будет выполнена из железобетонных панелей, подземная — из монолитного железобетона.
Разрешение на строительство выдано региональным министерством восстановления, развития приграничья и строительства 3 ноября 2026 года и действует ровно три года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2028 года, а передача помещений участникам долевого строительства — на 30 сентября 2029-го. Согласно графику, строительная готовность должна составить 20% во втором квартале 2027 года, 40% — в четвертом квартале 2027-го, 60% — во втором квартале 2028-го и 80% — в третьем квартале 2028 года. Проект также включает обустройство двух детских и двух спортивных площадок, 230 гостевых машино-мест на прилегающей территории и 274 — за ее пределами, а также площадки для сбора твердых коммунальных отходов.
Строительство ведется на собственном земельном участке площадью 2,7 га. Финансирование проекта осуществляется через эскроу-счета в Сбербанке.
По данным Rusprofile, ООО СЗ «Стройдом-инвест» зарегистрировано в декабре 2020 года в Воронеже. Компания ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Согласно декларации, генеральным директором является Елена Низамова. Учредителем выступает тюменское ООО «Энко регионы». В 2025 году застройщик выручил 2,5 млн, убыток достиг 276 млн руб.
Девелоперский портфель группы включает 42 строящихся многоквартирных дома общей жилой площадью 766,1 тыс. кв. м, рассчитанных на 14,4 тыс. квартир. Всего в рамках проекта «Инстеп. Сити» на улице Энгельса застройщик ведет возведение семи многоквартирных домов (включая новый). Согласно данным Единого ресурса застройщиков, в активной фазе строительства сейчас находятся объекты совокупной жилой площадью 177,37 тыс. кв. м, рассчитанных на 3,3 тыс. квартир.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что входящее в ГК «Энко» воронежское ООО СЗ «Инстеп. Энгельса» намерено возвести в Курске девятиэтажный дом на улице Сторожевой. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 млрд руб. Согласно проектной декларации девелопера, ввести здание в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2029 года, а передать ключи дольщикам — до 31 марта 2030-го.