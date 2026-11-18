АвтоУСН принесла бюджету Ростовской области 3,7 млрд рублей за год
Поступления от автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) от налогоплательщиков Ростовской области в консолидированный бюджет РФ достигли 6,8 млрд руб., из которых 3,7 млрд руб. пришлось на региональную казну. Цифры на пресс-конференции в «ТАСС Юг» озвучил начальник областного УФНС Алексей Могила.
«Есть автоматизированная упрощенная система налогообложения для малого бизнеса, где число работников не превышает пяти сотрудников. Очень комфортная, удобная система. Там нет отчетности, уплачивается всего один налог. Насколько он стал популярным, я приведу такие данные: на сегодня плательщиков, применяющих автоУСН, — 12 447. Из них 65% — предприниматели, остальные — организации», — рассказал господин Могила.
Ростовская область подключилась к федеральному эксперименту по применению автоУСН с 1 января 2026 года. По данным регионального управления ФНС, в феврале спецрежим использовали более 8 тыс. налогоплательщиков, а к середине года их число превысило 11 тыс.
За январь–июнь 2026 года отчисления от автоУСН в областной бюджет составили 1,8 млрд руб., к ноябрю показатель вырос до 3,7 млрд руб.