«Есть автоматизированная упрощенная система налогообложения для малого бизнеса, где число работников не превышает пяти сотрудников. Очень комфортная, удобная система. Там нет отчетности, уплачивается всего один налог. Насколько он стал популярным, я приведу такие данные: на сегодня плательщиков, применяющих автоУСН, — 12 447. Из них 65% — предприниматели, остальные — организации», — рассказал господин Могила.