Суд подчеркнул, что возмещение вреда в денежной форме до окончания восстановительных работ недопустимо, так как невозможно определить итоговые затраты. Кроме того, Россельхознадзор допустил процессуальные нарушения: отбор почвенных проб для экспертизы проводился без участия контролируемого лица (ООО «Регион 61»), что лишило компанию права, предусмотренного ст. 84 ФЗ № 248-ФЗ. Также ведомство не доказало прямую причинно-следственную связь между действиями именно этого юридического лица и деградацией конкретных участков, на которых предписания о рекультивации были выданы собственникам, а не недропользователю.