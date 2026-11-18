Суд отказал Россельхознадзору во взыскании 146 млн рублей с застройщика «Регион 61»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области по делу об отказе во взыскании более 146,39 млн рублей с ООО «Регион 61». Апелляционные жалобы Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, а также и.о. прокурора Ростовской области отклонены.
Ведомство требовало взыскать с застройщика сумму в качестве возмещения ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения на шести участках в Аксайском районе (площадью более 120 тыс. кв. м). По версии надзорного органа, компания при добыче песка и известняка на участке «Мускатный III» допустила перекрытие плодородного слоя почвы отходами производства. В обоснование своих требований истец ссылался на материалы прокурорской проверки и постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ в отношении неустановленных работников общества.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Регион 61» зарегистрировано в 2008 году в с. п. Мишкинский Аксайского района. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Уставный капитал компании составляет 150 тысяч рублей. Учредитель — Ян Корольков. Прибыль компании за 2024 год составил 4,2 млн рублей.
Однако апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции об отсутствии доказательств вины застройщика. В постановлении указано, что собственники земельных участков (Агарков С.И., Чевычалов А.И., Крикунов И.А.) уже разработали и начали проводить работы по рекультивации земель, что подтверждено заключениями Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» и самого Управления от апреля–июня 2026 года.
Суд подчеркнул, что возмещение вреда в денежной форме до окончания восстановительных работ недопустимо, так как невозможно определить итоговые затраты. Кроме того, Россельхознадзор допустил процессуальные нарушения: отбор почвенных проб для экспертизы проводился без участия контролируемого лица (ООО «Регион 61»), что лишило компанию права, предусмотренного ст. 84 ФЗ № 248-ФЗ. Также ведомство не доказало прямую причинно-следственную связь между действиями именно этого юридического лица и деградацией конкретных участков, на которых предписания о рекультивации были выданы собственникам, а не недропользователю.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.