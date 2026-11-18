Сумма неуплаченных налогов по уголовным делам на Дону выросла до 1,8 млрд рублей
Объем неуплаченных налогов по уголовным делам, возбужденным в Ростовской области в 2026 году, достиг 1,841 млрд руб. Это на 44,4% больше показателя за весь прошлый год (1,275 млрд руб.), сообщил на пресс-конференции в «ТАСС Юг» начальник регионального УФНС Алексей Могила.
Количество дел об уклонении от уплаты налогов физлицами и организациями при этом пока не дотягивает до прошлогоднего уровня: с начала 2026 года их заведено 27 против 34 за весь 2025-й.
Возбуждению уголовных дел, отметил спикер, предшествует работа налоговиков по выявлению нарушений.
«По сокрытию имущества, за счет которого должна была быть обеспечена уплата налогов, в 2025 году было 19 дел, в 2026 году — 11. Это результат действительно большого труда коллектива налоговиков. После фиксации материалы передаются в следственные органы, и здесь требуется особый тщательный подход, чтобы собрать доказательственную базу», — пояснил глава донского УФНС.