«По сокрытию имущества, за счет которого должна была быть обеспечена уплата налогов, в 2025 году было 19 дел, в 2026 году — 11. Это результат действительно большого труда коллектива налоговиков. После фиксации материалы передаются в следственные органы, и здесь требуется особый тщательный подход, чтобы собрать доказательственную базу», — пояснил глава донского УФНС.