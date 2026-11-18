В Новочеркасске задержали подозреваемого в убийстве родителей
В Новочеркасске задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своих родителей. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
В ближайшее время его допросят, после чего следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
Тела 60-летнего жителя Новочеркасска и его 59-летней супруги с признаками насильственной смерти обнаружили 17 ноября в одном из домов. По данным правоохранителей, на телах супругов зафиксированы колото-резаные раны.