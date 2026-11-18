В Новочеркасске задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своих родителей. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.