В Октябрьском районе уже высажено 348 молодых деревьев — в сквере Строителей, на улицах Тимошенко, 56-й Армии, Измайловском бульваре. До конца года там планируют добавить еще 362 дерева, в том числе на проспектах Буденновском, Ворошиловском и улице Ларина.