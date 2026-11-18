На проспекте Буденновском в Ростове до конца года высадят 113 деревьев
Более сотни молодых саженцев появятся на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону до 5 декабря. Подготовка мест для посадки уже началась: вдоль дома №97 выкорчеваны пни, далее подрядчик обустроит лунки под озеленение. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Предшествовала этому расчистка проспекта — аварийные и высохшие деревья, в основном ясени, пораженные ясеневой златкой, были срублены. Работы выполнялись после обследования дендрологов и по разрешению городского комитета по охране окружающей среды.
Всего на Буденновском запланирована высадка 113 деревьев.
В Октябрьском районе уже высажено 348 молодых деревьев — в сквере Строителей, на улицах Тимошенко, 56-й Армии, Измайловском бульваре. До конца года там планируют добавить еще 362 дерева, в том числе на проспектах Буденновском, Ворошиловском и улице Ларина.