В Ростовской области насчитали 823 автомобиля стоимостью более 10 млн рублей
В Ростовской области зарегистрированы 823 дорогостоящих автомобиля, за которые владельцы перечисляют транспортный налог с повышенным коэффициентом. Об этом на пресс-конференции «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального УФНС Алексей Могила. Из общего числа машин 594 оформлены на граждан, 229 — на юридических лиц.
Только с частных владельцев в бюджет поступило порядка 83 млн руб. транспортного налога, еще 35,8 млн руб. заплатили организации.
«Налог на роскошь», уточняют в налоговой службе, — это обычный транспортный налог, к которому для отдельных дорогостоящих моделей применяется повышающий коэффициент 3. В перечень Минпромторга на 2026 год вошли автомобили со средней ценой от 10 млн руб.; при отборе учитываются также год выпуска и возраст машины.
Базовая ставка по легковым автомобилям мощностью свыше 250 л. с. в области в 2026 году установлена на уровне 150 руб. за лошадиную силу. С учетом тройного коэффициента итоговая сумма для машин из федерального перечня возрастает втрое.