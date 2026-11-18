«Налог на роскошь», уточняют в налоговой службе, — это обычный транспортный налог, к которому для отдельных дорогостоящих моделей применяется повышающий коэффициент 3. В перечень Минпромторга на 2026 год вошли автомобили со средней ценой от 10 млн руб.; при отборе учитываются также год выпуска и возраст машины.