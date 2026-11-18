Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Испания — 2004,48. 2 (2). Аргентина — 1966,13. 3 (3). Франция — 1950,82. 4 (4). Англия — 1938,90. 5 (7). Марокко — 1809,37. 6 (5). Португалия – 1801,28. 7 (6). Бразилия — 1800,91. 8 (8). Бельгия — 1790,37. 9 (9). Нидерланды — 1774,06. 10 (11). Колумбия — 1735,90. 11 (13). Германия — 1730,22. 12 (12). Швейцария — 1726,15. 13 (10). Мексика — 1723,64. 14 (15). Италия — 1717,20. 15 (14). Хорватия — 1714,22. 16 (16). США — 1713,56. 17 (17). Япония — 1684,61. 18 (18). Сенегал — 1655,34. 19. (19). Норвегия — 1650,89. 20 (20). Уругвай — 1644,48... 35 (35). Россия — 1545,59.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.