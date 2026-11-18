В Бардымском округе введут туристический налог
Решение о введении туристического налога в Барде приняли депутаты местной думы сегодня. Как сообщает телеграм-канал «На местах», взимать налог планируется с организаций и физлиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога в 2027 году составит 3% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 4%, а с 2029 года — до 5%.
При этом, турналог не будет применяться при предоставлении услуг лицам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории округа, лицам младше 18 лет и членам семей участников СВО. «Средства от налога будут направляться на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство территории, повышение безопасности и организацию событийных мероприятий», — отметил председатель думы Бардымского округа Ильгизар Вахитов.