Бывший директор департамента экономики Ростова останется в СИЗО до февраля
Ленинский районный суд Ставрополя продлил срок содержания под стражей Денису Полюбину, экс-руководителю департамента экономики администрации Ростова-на-Дону. По данным ИА Stavropol.Media, в следственном изоляторе чиновник проведет еще два месяца — до февраля 2027 года.
Господина Полюбина задержали в июне 2026 года по подозрению в присвоении нескольких десятков миллионов рублей бюджетных средств. По предварительным данным, инкриминируемые ему деяния могли быть совершены в период его службы в Ставропольском крае.
Карьеру в донской столице чиновник начал в 2025 году, заняв пост директора городского департамента экономики, где сменил Екатерину Водолазкину.