По данным ведомства, из незаконного оборота изъят мефедрон массой свыше 14 кг и лабораторное оборудование. Следственным отделом краевого управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В рамках предварительного расследования устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанных и их возможные связи с другими участниками наркобизнеса.