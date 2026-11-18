ФСБ изъяла свыше 14 кг мефедрона у жителей Прикамья
УФСБ России по Пермскому краю пресекло деятельность граждан РФ, причастных к производству и сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках оперативно-розыскных мероприятий установлены жители Чернушинского муниципального округа, организовавшие в жилом домовладении кустарное производство сильнодействующего наркотика.
По данным ведомства, из незаконного оборота изъят мефедрон массой свыше 14 кг и лабораторное оборудование. Следственным отделом краевого управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В рамках предварительного расследования устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанных и их возможные связи с другими участниками наркобизнеса.
Управление реализует комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление полноты состава преступления организаторов нарколаборатории и источников поставки наркотиков.