Пять пригородных автобусных маршрутов из Таганрога меняют схемы движения из-за временных ограничений на трех дорогах: рейсы пойдут в объезд перекрытых участков. Об этом сообщил глава Ростовской области, поручив областному минтрансу в кратчайшие сроки наладить движение по объездным маршрутам и утвердить актуальное расписание.