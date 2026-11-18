Автобусы Таганрога переведут на объездные схемы из-за ограничений на дорогах
Пять пригородных автобусных маршрутов из Таганрога меняют схемы движения из-за временных ограничений на трех дорогах: рейсы пойдут в объезд перекрытых участков. Об этом сообщил глава Ростовской области, поручив областному минтрансу в кратчайшие сроки наладить движение по объездным маршрутам и утвердить актуальное расписание.
С перевозчиками сейчас согласуют скорректированные схемы, чтобы сохранить регулярность рейсов и не допустить сбоев в расписании.
В объезд села Покровского пойдут маршруты №385 «Таганрог – Амарково», №387/2 «Таганрог – Грузиново», №388 «Таганрог – Дарьевка», №407/1 и №407/2 «Таганрог – Федоровка». На Натальевском мосту через реку Миус движение организовано по реверивной схеме, поэтому корректировки расхождения ждут маршруты №384 «Таганрог – Васильево-Ханжоновка» и №394 «Таганрог – Максимовский».
Перевозчикам поручено обеспечить отправление рейсов по графику, а жителям — заблаговременно информировать обо всех изменениях.