В Оренбуржье планируют запустить сеть 5G
Оренбургская область договорилась с ПАО «ВымпелКом» совместно с профильными ведомствами проработать инициативы по цифровизации региона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Евгения Солнцева с руководством компании 18 ноября. На ней обсуждались развитие мобильной связи, внедрение цифровых решений и качество услуг для жителей.
В региональном правительстве сообщили, что в первом квартале 2027 года на территории Оренбуржья появится сеть 5G. В 2026 года компания построила 69 базовых станций 4G, вложив в инфраструктуру более 145 млн руб.
Стороны также обсудили один из проектов в социальной сфере. «ВымпелКом» и медицинский информационно-аналитический центр Оренбурга уже заключили договор на сопровождение информационной системы «Единый кардиолог». В настоящее время прорабатывается ее модернизация с использованием ИИ-технологий.
Оператор выразил готовность помочь региону и в сфере туризма: передать геоаналитику о туристических потоках и инструменты для работы с этими данными.