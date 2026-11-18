Оренбургская область договорилась с ПАО «ВымпелКом» совместно с профильными ведомствами проработать инициативы по цифровизации региона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Евгения Солнцева с руководством компании 18 ноября. На ней обсуждались развитие мобильной связи, внедрение цифровых решений и качество услуг для жителей.