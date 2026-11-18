Компании предстояло возвести три двухэтажных корпуса: офисно-развлекательный, конгрессно-выставочный и производственно-офисный. Также необходимо было оборудовать тротуары и парковки, благоустроить прилегающую территорию и высадить кустарники и деревья. Работы оценили в 987,3 млн руб. Однако стороны решили разорвать контракт, заключенный в сентябре. Причиной стал «отзыв (уменьшение) главным распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств». Работы так и не были начаты, организации не заплатили аванс.