С застройщиком ИТ-парка в Кургане разорвали контракт из-за сокращения бюджета
Договор заключили за 987,3 млн рублей
Управление капитального строительства Курганской области разорвало контракт на строительство ИТ-парка в региональном центре с местным ООО «Арагацстрой». Подрядчик так и не начал работы, указано на портале госзакупок.
Компании предстояло возвести три двухэтажных корпуса: офисно-развлекательный, конгрессно-выставочный и производственно-офисный. Также необходимо было оборудовать тротуары и парковки, благоустроить прилегающую территорию и высадить кустарники и деревья. Работы оценили в 987,3 млн руб. Однако стороны решили разорвать контракт, заключенный в сентябре. Причиной стал «отзыв (уменьшение) главным распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств». Работы так и не были начаты, организации не заплатили аванс.