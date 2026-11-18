По словам госпожи Триппель, общая площадь ИНТЦ составит более 10 тыс. кв. м «инновационного пространства». Акцент планируется сделать на разработке проектов по девяти приоритетным направлениям в сфере разделения редких металлов, аддитивных технологий и искусственного интеллекта. Все они должны решать задачи по замещению собственными разработками отсутствующих в стране звеньев производственных цепочек.