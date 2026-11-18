В Красноярске откроется технологический центр «Ангаро-Енисейской долины»
Объем инвестиций в инфраструктуру центра до 2041 года превысит 5 млрд рублей
Запуск инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Ангаро-Енисейская долина» в Красноярске запланирован на 2028 год. Он должен связать научные организации с предприятиями Ангаро-Енисейского кластера, сообщила на полях проходившего в Красноярске форума «Человек. Экономика. Технологии. Социум» гендиректор управляющей компании проекта Галина Триппель.
Первоначально центр предполагалось построить с нуля в красноярском Академгородке. Но возникли юридические сложности, в итоге мэрия смогла найти подходящую площадку на ул. Шахтеров.
По словам госпожи Триппель, общая площадь ИНТЦ составит более 10 тыс. кв. м «инновационного пространства». Акцент планируется сделать на разработке проектов по девяти приоритетным направлениям в сфере разделения редких металлов, аддитивных технологий и искусственного интеллекта. Все они должны решать задачи по замещению собственными разработками отсутствующих в стране звеньев производственных цепочек.
Индустриальными партнерами центра сейчас являются 14 компаний, в том числе «Норильский никель», «Ареал» и «Русал».
ИНТЦ является частью проекта по формированию Ангаро-Енисейского технологического кластера, который будет включать Красноярский край, республики Хакасия и Тыва, Иркутскую область. Здесь планируется построить предприятия, центры исследований и разработок высокотехнологичной промышленности. Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру ИНТЦ до 2041 года должен превысить 5 млрд руб.