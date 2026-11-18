Ростовская область открыла леса для цифровой геологоразведки
Заявление на выполнение таких работ будет рассматриваться в течение 15 дней
В Ростовской области разрешения на проведение геологоразведочных работ в лесах можно будет оформлять онлайн. Для этого заявителям разрешили использовать личный кабинет лесопользователя в федеральной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК). Изменения в порядок выдачи разрешений внес губернатор региона.
Согласно обновленному регламенту, министерство природных ресурсов и экологии должно рассматривать заявления на проведение геологоразведки в течение десяти рабочих дней, а на выполнение изыскательских работ — в течение 15 рабочих дней.
При подаче заявления через ФГИС ЛК документы будут регистрироваться автоматически. Заявитель сможет следить за их рассмотрением в личном кабинете. Там же он получит готовое разрешение или отказ, подписанные электронной подписью представителя министерства.
Документ также уточняет правила подачи заявлений через интернет. Если документы подписывает представитель организации или индивидуального предпринимателя, он должен подтвердить свои полномочия в специальном электронном формате.
Кроме того, разрешение не смогут оформить в электронном виде физические лица, включенные в список лиц, в отношении которых действуют временные ограничительные меры. В случае отказа министерство обязано объяснить его причины и указать, какие документы или требования не были соблюдены.