Планируется, что в состав фракции также войдут генеральный директор ООО «Специализированный застройщик-Стройком», депутат Андрей Ляшков и руководитель комитета по строительству и ЖКХ пермского отделения «Опоры России», депутат Айна Якупова. 3 ноября ей был передан вакантный мандат депутата краевого заксобрания пятого созыва.