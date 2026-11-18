В заксобрании Прикамья зарегистрируют фракцию «Новые люди»
В Законодательное собрание Пермского края поступил проект постановления о регистрации фракции «Новые люди», сообщает телеграм-канал краевого парламента. Согласно проекту постановления, руководителем фракции станет депутат экс-руководитель фракции «Новые люди» в Пермской городской думе Алексей Овчинников.
Планируется, что в состав фракции также войдут генеральный директор ООО «Специализированный застройщик-Стройком», депутат Андрей Ляшков и руководитель комитета по строительству и ЖКХ пермского отделения «Опоры России», депутат Айна Якупова. 3 ноября ей был передан вакантный мандат депутата краевого заксобрания пятого созыва.
Проект постановления будет рассмотрен на заседании краевого парламента 26 ноября.