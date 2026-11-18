В Иркутской области ввели льготный тариф за вывоз ТКО для жителей
Депутаты заксобрания Иркутской области приняли законопроект о льготном тарифе за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для населения. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
С соответствующей инициативой ранее выступил глава региона Игорь Кобзев. Законопроект предполагает, что в случае роста совокупной платы жителей за коммунальные услуги, превышающей предельные индексы, утвержденные правительством РФ, тариф для населения за вывоз ТКО будет установлен ниже экономически обоснованного уровня.
Согласно документу, региональным операторам будет предоставлена субсидия из областного бюджета для компенсации выпадающих доходов, возникших из-за применения льготного тарифа.