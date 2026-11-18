С соответствующей инициативой ранее выступил глава региона Игорь Кобзев. Законопроект предполагает, что в случае роста совокупной платы жителей за коммунальные услуги, превышающей предельные индексы, утвержденные правительством РФ, тариф для населения за вывоз ТКО будет установлен ниже экономически обоснованного уровня.