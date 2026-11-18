Число самозанятых в Ростовской области выросло до 524 тысяч человек
Количество самозанятых в Ростовской области на 1 ноября 2026 года достигло 524 155 человек, прибавив 19% к аналогичной дате прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Могила.
В абсолютном выражении количество самозанятых пополнилось примерно на 84 тыс. человек. Востребованность специального налогового режима глава донского УФНС связал в том числе с его простотой и отсутствием бумажной волокиты.
«Применение такого режима налогообложения очень необременительно. Все самозанятые не сдают никаких отчетов, никаких деклараций. Вся их налоговая жизнь, статистика ведется буквально в смартфоне. Сформировать чек на сегодня занимает секунду», — отметил спикер.
По его словам, мобильное приложение «Мой налог» интегрировано с банковскими продуктами, что упрощает перечисление начисленных налогов в бюджет. Информация о начислениях и иные уведомления доступны налогоплательщикам в электронном виде.