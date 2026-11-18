Количество самозанятых в Ростовской области на 1 ноября 2026 года достигло 524 155 человек, прибавив 19% к аналогичной дате прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Могила.