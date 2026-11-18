Центр «Квантовая долина» выведут из-под закона об охране озелененных территорий
Минэкономразвития Нижегородской области предложило вывести инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Квантовая долина» из-под действия областного закона «Об охране озелененных территорий». Проект поправок к закону опубликован для публичных обсуждений.
В пояснительной записке отмечается, что закон не распространяется на городские леса, особые экономические зоны и территории опережающего развития. ИНТЦ дополнит этот перечень: его резиденты ориентированы на высокотехнологичные разработки в критически важных отраслях экономики.
Исключение ИНТЦ из сферы действия закона повысит его инвестиционную привлекательность и сделает его конкурентным по сравнению с другими подобными российскими площадками, полагают в министерстве. Это, в том числе, позволит вырубать зеленые насаждения без компенсационного озеленения.