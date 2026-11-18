Исключение ИНТЦ из сферы действия закона повысит его инвестиционную привлекательность и сделает его конкурентным по сравнению с другими подобными российскими площадками, полагают в министерстве. Это, в том числе, позволит вырубать зеленые насаждения без компенсационного озеленения.