Спикер отметил, что к настоящему времени разослано более 2 млн налоговых уведомлений, причем около 90% — в электронном виде (годом ранее — порядка 70%). В прежние годы рассылка проходила в августе, сейчас — позже. Таким образом, гражданам оставили больше времени на исполнение обязанности, а муниципалитетам — шанс быстрее получить деньги.