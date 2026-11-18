Налоговики Дона разослали более 2 млн уведомлений об имущественных налогах
Начальник УФНС России по Ростовской области Алексей Могила подвел предварительные итоги кампании по уплате имущественного налога в 2026 году. Данными он поделился на пресс-конференции в ТАСС Юг.
Спикер отметил, что к настоящему времени разослано более 2 млн налоговых уведомлений, причем около 90% — в электронном виде (годом ранее — порядка 70%). В прежние годы рассылка проходила в августе, сейчас — позже. Таким образом, гражданам оставили больше времени на исполнение обязанности, а муниципалитетам — шанс быстрее получить деньги.
Плательщикам транспортного налога являются около 1,15 млн физлиц, собственниками квартир, дач, гаражей и иных строений — 2,2 млн человек, земельных участков — 1,4 млн физлиц. Всего начислено к уплате по всем вышеперечисленным категориям 9,7 млрд руб.
На начало ноября уплачено 57–58% начисленной суммы против 55% годом ранее — несмотря на более позднюю рассылку. В ведомстве это связывают с цифровизацией и сознательностью налогоплательщиков.
Имущественные налоги — основной доход местных бюджетов: они направляются на дороги, бюджетные учреждения и благоустройство. Не зарегистрированные на Госуслугах граждане получают уведомления бумажным письмом по домашнему адресу.