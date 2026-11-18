В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за снегопада
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Режим повышенной готовности введен на территории Иркутской области из-за ухудшения погодных условий. В регионе фиксируется обильный снегопад и метели, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Расчистку федеральных дорог ведут более 130 единиц техники. На дорогах регионального значения работает 164 единицы техники. В Иркутске для этих целей власти привлекли 70 машин. Глава региона Игорь Кобзев в своих соцсетях сообщил о том, что за минувшие сутки в Иркутске выпало 46% месячной нормы осадков, в Листвянке – 60%, в Шелехове – 64%, в Ангарске – 41%.
«Администрация города Иркутска не готова к зимнему содержанию автомобильных дорог областного центра и борьбе с последствиями непогоды. Ситуация на утро 18 ноября продемонстрировала наличие 10-балльных заторов, отсутствие уборки снега в ночное время, стояние дорожно-эксплуатационной техники в утренних пробках», – сообщило управление МВД региона. Полиция в связи с этим завела производство по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).
По данным Иркутского УГМС, в области 18 ноября порывы ветра достигают 18 м/с. Температура воздуха опустилась до -3 градусов. В ночь на 19 ноября ожидается похолодание до -5 градусов.