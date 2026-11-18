Расчистку федеральных дорог ведут более 130 единиц техники. На дорогах регионального значения работает 164 единицы техники. В Иркутске для этих целей власти привлекли 70 машин. Глава региона Игорь Кобзев в своих соцсетях сообщил о том, что за минувшие сутки в Иркутске выпало 46% месячной нормы осадков, в Листвянке – 60%, в Шелехове – 64%, в Ангарске – 41%.