В Туве за разглашение гостайны осужден бывший министр ЖКХ
Пятый апелляционный суд оставил без изменений обвинительный приговор по делу экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, которому инкриминировалось разглашение государственной тайны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, экс-чиновник передал секретные сведения человеку, у которого не было соответствующего допуска. Детали обвинения и личность осужденного в ведомстве не раскрывают.
Ранее суд первой инстанции признал бывшего министра виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Он был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с годом испытательного срока.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2026 года министерство ЖКХ в Туве было упразднено, а его полномочия передали новому министерству — энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.