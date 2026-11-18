Так, в Перми проезд в старых поездах подорожает с 42 до 44 руб., а в новых составах «Финист» и «Ласточка» — до 54 руб. На маршруте Пермь—Краснокамск тариф вырастет с 69 до 72 руб., комфорт-тариф будет стоить 88 руб. Поезда из Перми в Верещагино прибавят в цене с 283 до 297 руб. и до 365 руб. в «Финистах» и «Ласточках». Поездки в Кунгур подорожают до 342 и 420 руб. соответственно, до ст. Чусовская — до 371 и 456 руб.