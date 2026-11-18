Квоту для участников СВО при трудоустройстве установят в Томской области
Она коснется организаций с числом сотрудников более 100
Томская область планирует войти в число регионов, установивших квоту для приема на работу участников СВО. Соответствующий законопроект разработан департаментом труда и занятости региона.
«Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек без учета должностей гражданских служащих, муниципальных служащих, педагогических работников дошкольных образовательных организаций, устанавливается квота для приема на работу участников специальной военной операции в размере 1% от среднесписочной численности работников»,— говорится в документе.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Наказание за его неисполнение будет прописано в областном кодексе об административных правонарушениях.