«Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек без учета должностей гражданских служащих, муниципальных служащих, педагогических работников дошкольных образовательных организаций, устанавливается квота для приема на работу участников специальной военной операции в размере 1% от среднесписочной численности работников»,— говорится в документе.