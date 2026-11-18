События преступления относятся еще к 2018-2019 годам. Как установил суд, фигурант без согласования с заказчиком — Нижегородским фондом капремонта домов — использовал более дешевые материалы, а часть работ не выполнил. Ущерб от махинаций оценен в 1,5 млн руб.