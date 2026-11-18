Борский подрядчик получил условный срок за махинации с ремонтом крыши
Бывший генеральный директор коммерческой организации Владимир Добжанский приговорен к двум годам условно за мошенничество при капитальном ремонте кровли дома в селе Редькино муниципального округа Бор. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в Нижегородском областном суде.
События преступления относятся еще к 2018-2019 годам. Как установил суд, фигурант без согласования с заказчиком — Нижегородским фондом капремонта домов — использовал более дешевые материалы, а часть работ не выполнил. Ущерб от махинаций оценен в 1,5 млн руб.
Приговор суда в силу пока не вступил.