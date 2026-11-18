Пермский разработчик Fort Telecom представляет два решения для альтернативной навигации — в условиях радиоэлектронной борьбы, глушения сигнала и подмены координат. Оборудование предназначено для транспортных, логистических, строительных и дорожных компаний. Продукт уже апробирован в Калининградской области, Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях, Мурманской, Рязанской, Тульской и Московской областях, Москве и Новороссийске.