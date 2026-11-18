Пять пермских компаний представили проекты на выставке «Транспорт России»
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным принимает участие в выставке-форуме «Транспорт России» в Москве. Мероприятия стартовали сегодня. На стенде региона представлены крупные инфраструктурные проекты дорожной и транспортной отраслей, а также разработки региональных компаний, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
На стенде региона представлены компании TrafficData, ТД «Уральский завод противогололедных материалов», «Пермская судоверфь», Fort telecom и «Ростелеком».
Пермский разработчик Fort Telecom представляет два решения для альтернативной навигации — в условиях радиоэлектронной борьбы, глушения сигнала и подмены координат. Оборудование предназначено для транспортных, логистических, строительных и дорожных компаний. Продукт уже апробирован в Калининградской области, Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях, Мурманской, Рязанской, Тульской и Московской областях, Москве и Новороссийске.
Компания TrafficData представляет программно-аппаратный комплекс Atlas, видеодетектор транспорта и детектор пассажиропотока. Уральский завод противогололедных материалов представил всю основную линейку продукции марки «Бионорд».
ПАО «Ростелеком» делится результатами реализации проекта «Светлый край». В рамках него будет построено почти 200 км новых линий интеллектуального освещения вдоль участков региональных дорог, проходящих через населенные пункты. В компании подчеркивают, что ключевой особенностью проекта стало внедрение цифрового двойника системы освещения на базе полностью отечественного программного обеспечения.
Еще один участник стенда – «Пермская судоверфь». В портфеле проектов компании – строительство остановочных комплексов для Москвы-реки, модульных причалов и судов. Судоверфь построила модульные причалы для Перми, Хохловки, Краснокамска, Соликамска, Осы, Добрянки и удмуртского Сарапула. Также «Пермская судоверфь» продолжает строительство круизного судна «Байкал» и готовится приступить к строительству для Пермского края пассажирского теплохода проекта «ЭКОКРУИЗЕР-М».
По словам губернатора Дмитрия Махонина, участие в форуме — это возможность не только показать достижения Прикамья, но и встроить инфраструктурные планы региона в стратегию развития страны.