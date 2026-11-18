Нижегородца арестовали по делу о ложном минировании полиции и АЗС
Жителя Богородского округа Нижегородской области обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте из-за двух муляжей взрывных устройств. Фигурант арестован до 22 декабря 2026 года включительно, сообщили в областном суде.
По данным следствия, обвиняемый 22 октября изготовил два муляжа взрывного устройства, которые разместил около отдела полиции в Богородске и на территории АЗС. К муляжам были прикреплены записки с сообщениями о готовящемся теракте.
Задержанному инкриминировали ч. 3 ст. 207 УК РФ, по которой предусмотрено наказание от штрафа до восьми лет лишения свободы.