ЗакС утвердил корректировку бюджета Петербурга на 2026 год
Дефицит сократится на 80 млрд рублей
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 18 ноября в третьем, окончательном чтении приняло закон о корректировке городского бюджета на 2026 год, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Доходы города до конца года составят 1,489 трлн рублей, а расходы — 1,596 трлн рублей. Дефицит ожидается на уровне 107,6 млрд рублей, что на 80 млрд меньше изначальной суммы в бюджете. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.
В рамках обсуждения поправок к осенней корректировке бюджета ЗакС поддержал предложение губернатора Александра Беглова о направлении дополнительных средств на зарплаты бюджетникам, льготное лекарственное обеспечение, а также на строительство Главного канализационного коллектора на севере города. Кроме того, глава города предложил добавить по 5 млрд рублей на строительство линий метрополитена до планируемых станций «Зоопарк» и «Каретная».
Петербургские депутаты намерены 25 ноября рассмотреть поправки к проекту бюджета города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Всего от парламентариев поступило 18 предложений по распределению средств на предстоящую трехлетку. Все инициативы получили предварительное согласование в Смольном.