Законодательное собрание Санкт-Петербурга 18 ноября в третьем, окончательном чтении приняло закон о корректировке городского бюджета на 2026 год, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Доходы города до конца года составят 1,489 трлн рублей, а расходы — 1,596 трлн рублей. Дефицит ожидается на уровне 107,6 млрд рублей, что на 80 млрд меньше изначальной суммы в бюджете. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.