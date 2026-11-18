Музейное сообщество предложило реорганизовать культурное пространство Екатеринбурга
В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) прошло выездное заседание комиссии гордумы по вопросам развития культурного пространства, в ходе которого представители музейного сообщества предложили модифицировать относящуюся к ним инфраструктуру, передает корреспондент «Ъ-Урал». Спикерами были директор МИЕ Игорь Пушкарев, глава Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и представители музеев «Гамаюн» и «Шурави».
Среди их заявленных задач было сохранение историко-культурного потенциала города, повышение привлекательности территории через развитие музеев, обеспечение требуемого качества специализированных услуг, воспитание патриотизма через любовь к городу и его истории. Для этого, по их словам, нужно четко организовать фондохранилища, реставрацию, научные работы, модернизировать инфраструктуру, в том числе капитальные ремонты и реконструкцию зданий, а также создание новых музеев и проектов.
«Здесь мы должны с вами ответить на вопрос друг к другу, а мы все-таки куда стремимся? Мы ориентируемся на лучшие практики мира и России, Москвы и Санкт-Петербурга в частности, или мы устремляемся в какие-то, как бы, извините, провинции Сибири и Дальнего Востока, где на каждого реставратора было 700 тыс. единиц хранения, и понятно, что никогда в жизни он даже их в руках не потрогает», — задал риторический вопрос Игорь Пушкарев.
По его словам, самое важное — определить концепцию комплектования фондов, какую часть истории, элементы культуры города они стараются сохранить.
Присутствующие депутаты гордумы от «Единой России», Виктор Сомиков и Михаил Матеев, отметили важную концептуальную значимость идеи. Они сказали, что в будущем будут ждать продуманного и разграниченного плана и смету по расходам.