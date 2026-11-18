«Здесь мы должны с вами ответить на вопрос друг к другу, а мы все-таки куда стремимся? Мы ориентируемся на лучшие практики мира и России, Москвы и Санкт-Петербурга в частности, или мы устремляемся в какие-то, как бы, извините, провинции Сибири и Дальнего Востока, где на каждого реставратора было 700 тыс. единиц хранения, и понятно, что никогда в жизни он даже их в руках не потрогает», — задал риторический вопрос Игорь Пушкарев.