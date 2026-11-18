В Копейске будут судить восемь граждан за мошенничество с кредитами
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении восьми жителей региона. Их обвиняют в мошенничестве, краже и использовании поддельных печатей (ч. 3, 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2024 году 35-летняя жительница Копейска создала организованную группу для хищения средств банков. Подельники искали нуждавшихся в деньгах граждан, подделывали документы об их трудоустройстве и уровне доходов, а после предоставляли в кредитные организации. Заемщикам предлагали внести несколько платежей и начать процедуру банкротства. Так сообщники смогли похитить у нескольких банков 16 млн руб.
С двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.