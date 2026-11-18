По версии следствия, в 2024 году 35-летняя жительница Копейска создала организованную группу для хищения средств банков. Подельники искали нуждавшихся в деньгах граждан, подделывали документы об их трудоустройстве и уровне доходов, а после предоставляли в кредитные организации. Заемщикам предлагали внести несколько платежей и начать процедуру банкротства. Так сообщники смогли похитить у нескольких банков 16 млн руб.