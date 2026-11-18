Заявление подано в Арбитражный суд Челябинской области. Подрядчик просит взыскать с корпорации регионального правительства 32,8 млн руб. задолженности за фактически выполненные работы и 4,4 млн руб. за исполненные обязательства. Документы приняты к производству. Предварительное заседание назначено на 22 декабря 2026 года.