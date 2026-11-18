Подрядчик требует с ЮУ КЖСИ вернуть долг в 37 млн рублей
Заседание суда назначено на 22 декабря
ООО «Специализированный застройщик „Спецтехника“» подало иск к АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ) о взыскании долга в размере 37,1 млн руб. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Челябинской области. Подрядчик просит взыскать с корпорации регионального правительства 32,8 млн руб. задолженности за фактически выполненные работы и 4,4 млн руб. за исполненные обязательства. Документы приняты к производству. Предварительное заседание назначено на 22 декабря 2026 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик „Спецтехника“» зарегистрировано в Магнитогорске в 2018 году. Владельцем и генеральным директором является Баялы Ермухаметов. Выручка компании за 2025 год составила 899,1 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.