В Горнозаводском округе объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал «На местах», решение об этом принято на сегодняшнем заседании местной думы. Документы кандидатов будут приниматься с 25 ноября по 28 декабря. Свои программы развития территории они представят на конкурс-испытании 20 января 2027 года.