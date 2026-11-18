Певица Елка отменила концерт в Ярославле
Певица Елка отменила концерт в Ярославле, запланированный на 29 ноября в КЗЦ «Миллениум». Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях.
«Ярославль, Воронеж, в этом году, к сожалению, мы не увидимся. Концерты отменены. Будем думать, когда сможем добраться до вас в 2027 году», — написала певица.
Артистка также сообщила, что вернуть деньги за билеты можно через сервис, где они были приобретены. Если при возврате возникнут сложности, покупателям предлагают обратиться к команде Елки в комментариях под публикацией или по электронной почте. Обращения обещают передавать организаторам.