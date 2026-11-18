Артистка также сообщила, что вернуть деньги за билеты можно через сервис, где они были приобретены. Если при возврате возникнут сложности, покупателям предлагают обратиться к команде Елки в комментариях под публикацией или по электронной почте. Обращения обещают передавать организаторам.