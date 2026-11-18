Установлено, что в июле этого года 13-летняя девочка при входе в магазин в рабочем поселке Каргаполье из-за неисправности дверного доводчика повредила левую стопу. Согласно диагнозу, она получила рваную рану. Ребенку наложили швы и назначили лечение. Прокуратура обратилась в суд, прося взыскать с собственника магазина 80 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу подростка. Требования были удовлетворены.