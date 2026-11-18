Директора сети фастфуда «Подорожник» приговорили к штрафу за невыплату зарплаты
В Кемерове суд приговорил к штрафу в размере 340 тыс. руб. директора коммерческой фирмы по делу о невыплате заработной платы подчиненным. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса. По данным источников, речь идет о Татьяне Фоминой, директоре сети фастфуда «Подорожник».
По материалам прокуратуры, в период с 1 февраля 2026 года по 16 сентября у предпринимательницы образовалась задолженность по зарплате перед 212 сотрудниками на общую сумму 10,9 млн руб. При этом, установило следствие, у нее имелась возможность выплачивать жалованье работникам предприятия в установленный срок.
В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты), на ее имущество стоимостью более 12 млн руб. наложен обеспечительный арест.
В судебном процессе обвиняемая раскаялась и обязалась рассчитаться с подчиненными.