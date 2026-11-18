По материалам прокуратуры, в период с 1 февраля 2026 года по 16 сентября у предпринимательницы образовалась задолженность по зарплате перед 212 сотрудниками на общую сумму 10,9 млн руб. При этом, установило следствие, у нее имелась возможность выплачивать жалованье работникам предприятия в установленный срок.