Несоответствия доходов и имущества у сотрудницы были выявлены после проверки прокуратуры Советского района Челябинска. Установлено, что в 2020–2023 годах она приобрела квартиру в элитном ЖК, два машино-места, нежилое помещение и автомобиль. Объекты в том числе регистрировались на дочь, мать и сестру служащей, хотя они не имели соответствующего дохода. Общая стоимость имущества — 21 млн рублей, что значительно превышает совокупный доход работницы за предшествующие три года. Источники происхождения средств сотрудница не смогла документально подтвердить.