У бывшей сотрудницы ФНС в Челябинске изъяли имущество на 21 млн рублей
Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции об изъятии у бывшей начальницы отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС России №29 по региону имущества стоимостью 21 млн руб. Решение принято в рамках антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Несоответствия доходов и имущества у сотрудницы были выявлены после проверки прокуратуры Советского района Челябинска. Установлено, что в 2020–2023 годах она приобрела квартиру в элитном ЖК, два машино-места, нежилое помещение и автомобиль. Объекты в том числе регистрировались на дочь, мать и сестру служащей, хотя они не имели соответствующего дохода. Общая стоимость имущества — 21 млн рублей, что значительно превышает совокупный доход работницы за предшествующие три года. Источники происхождения средств сотрудница не смогла документально подтвердить.
Прокуратура обратилась в Копейский городской суд с иском об изъятии имущества в доход государства. В августе этого года требования ведомства были удовлетворены. Служащая обжаловала решение, однако облсуд тоже встал на сторону прокуратуры. Постановление исполнено.