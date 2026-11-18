Магнитогорский муниципальный трест планирует занять у банков 560 млн рублей
Проценты по займам могут составить более 110 млн рублей
Магнитогорское муниципальное предприятие «Трест „Теплофикация“» планирует занять у коммерческих банков до 560 млн рублей. Объявления о торгах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в виде возобновляемой кредитной линии опубликованы на портале госзакупок.
Всего на торги выставлены три лота. Первые два предполагают займы объемом 130 и 170 млн руб. сроком на 365 дней, третий рассчитан на заем в 260 млн руб. сроком на 455 дней. Начальные цены контрактов (по сути, величина процентов за пользование займами) — 22,945, 30,005 и 57,205 млн руб. соответственно.
МП «Трест „Теплофикация“» — крупнейшее магнитогорское муниципальное предприятие в сфере коммунального хозяйства. По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2025 году составила более 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 79,4 млн руб.