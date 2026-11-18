Всего на торги выставлены три лота. Первые два предполагают займы объемом 130 и 170 млн руб. сроком на 365 дней, третий рассчитан на заем в 260 млн руб. сроком на 455 дней. Начальные цены контрактов (по сути, величина процентов за пользование займами) — 22,945, 30,005 и 57,205 млн руб. соответственно.