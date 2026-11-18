Ставка, не расти
Губернатор Петербурга сказал повременить с увеличением налогов для малого бизнеса
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл сезон предновогодних чудес и обратился в городской парламент с предложением отложить рассмотрение вопроса о повышении налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения с 7 до 15%. Об этом губернатора попросили обеспокоенные предприниматели. Градоначальник решил, что эта тема требует «дополнительной проработки». Теперь поднять налог собираются на федеральном уровне.
Петербургское бизнес-сообщество, недовольное планами Законодательного собрания в два раза поднять ставки по упрощенной системе налогообложения, достучалось до Смольного. После поступивших обращений губернатор Александр Беглов сам обратился к председателю городского парламента Александру Бельскому с предложением отложить обсуждение инициативы. В среду, 18 ноября, депутаты собирались утвердить во втором чтении законопроект о корректировке городской нормы о налогах и сборах. Среди предложений есть пункт об отмене льготной ставки по УСН в 7% для предпринимателей, применяющих формулу «доходы минус расходы». Регионы имеют право устанавливать минимальный размер налога. Такой механизм в Петербурге использует почти 46 тыс. предпринимателей. Предполагалось, что бизнес начнет платить по базовой ставке 15%.
«Планируемые изменения затрагивают значительное количество налогоплательщиков, в связи с чем в мой адрес регулярно поступают обращения представителей предпринимательского сообщества по этому вопросу. В связи с изложенным предлагаю исключить из проекта закона статью 8 и вернуться к регулированию налоговых ставок по УСН по результатам дополнительной проработки вопроса»,— приводит пресс-служба администрации выдержку из письма на имя господина Бельского.
Заявление губернатора с одобрением встретили в бизнес-среде. Как отметил председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков в беседе с «Ъ Северо-Запад», городским предпринимателям относительно консолидированно и цивилизованно удалось донести свою позицию до чиновников. Впрочем, у бизнеса на горизонте появились и другие риски: в Госдуме рассматривают проект поправок в Налоговый кодекс, которые ограничивают право регионов вводить льготы по УСН. Региональную ставку от 5 до 15% сохранят только для ограниченного перечня видов деятельности. Второе чтение законопроекта запланировано на 19 ноября.
«Вот этот законопроект, безусловно, также сегодня вызывает огромную тревогу и опасения. Ситуацию еще нельзя назвать положительно разрешившийся. Сейчас она продолжает оставаться сложной и уязвимой для бизнеса»,— рассказал господин Меньшиков.
Разумным решением могло бы стать введение ставки на уровне 9–10%, считает Владимир Меньшиков. В нынешней обстановке это максимальный предел, который смог бы потянуть малый бизнес, считает он. Господин Меньшиков добавил, что, по его подсчетам, в МСП, применяющих такую схему УСН, задействовано в городе около миллиона человек. Трудности предприятий приведут к сокращению поступлений в бюджет Санкт-Петербурга по налогу на доход физических лиц, а это основной источник пополнения городской казны, отмечает он.
«Я склоняюсь к мнению, что снижение ставки УСН может увеличить доходы бюджета, но это, понятно, совсем радикальная история. Но серьезное повышение сегодня опасно для бизнеса»,— добавил господин Меньшиков.
Законопроект разработали совместно бюджетно-финансовый комитет и постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству. Авторы инициативы объясняли, что Петербург является лидером среди регионов России по объемам поддержки предпринимателей. В 2025 году в городе объем выпадающих доходов составил 36 млрд рублей. Законотворцы ориентировались на Московский регион. В столице сумма выпадающих доходов составила лишь 260,3 млн рублей, а в Московской области — 905,6 млн рублей. Ставку в 7% собирались оставить для обрабатывающей промышленности, а также предприятий, специализирующихся на исследованиях и разработке.
В пояснительной записке говорится, что повышение ставки предложено «исходя из стратегических приоритетов развития города и необходимости обеспечения технологического лидерства и конкурентоспособности через внедрение инноваций».
Законопроект обсуждали неделей ранее на совместном заседании депутатов и представителей финансового блока Смольного. Тогда у вице-губернатора Алексея Корабельникова и главы комитета финансов Светланы Енилиной замечаний к инициативе не возникло. Однако на том же заседании с критикой выступил бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин. Никто из опрошенных им представителей предпринимательского сообщества не поддержал повышение налогов. Господин Калугин также спрогнозировал отток коммерсантов из города. Звучали на той встрече и предположения о возможном переезде бизнеса в соседнюю Ленинградскую область, где ставка пока остается прежней. Несмотря на предостережения, документ приняли в первом чтении на заседании Законодательного собрания 11 ноября. Помимо повышения ставки по УСН, инициатива корректирует ряд других налогов. Например, документом предлагается повысить ставку для дорогостоящих объектов недвижимости.