Петербургское бизнес-сообщество, недовольное планами Законодательного собрания в два раза поднять ставки по упрощенной системе налогообложения, достучалось до Смольного. После поступивших обращений губернатор Александр Беглов сам обратился к председателю городского парламента Александру Бельскому с предложением отложить обсуждение инициативы. В среду, 18 ноября, депутаты собирались утвердить во втором чтении законопроект о корректировке городской нормы о налогах и сборах. Среди предложений есть пункт об отмене льготной ставки по УСН в 7% для предпринимателей, применяющих формулу «доходы минус расходы». Регионы имеют право устанавливать минимальный размер налога. Такой механизм в Петербурге использует почти 46 тыс. предпринимателей. Предполагалось, что бизнес начнет платить по базовой ставке 15%.