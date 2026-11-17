Остановки с Wi-Fi станут дополнительными пунктами связи для автомобилистов и пассажиров. Через них можно будет выйти в интернет, обновить данные навигатора, связаться с близкими и получить актуальную информацию на официальных ресурсах МЧС России и правительства Ленинградской области.