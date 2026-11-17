В Ленобласти остановки оборудуют Wi-Fi на случай воздушной опасности
Первые точки уже заработали в Ломоносовском районе
В Ленинградской области остановки общественного транспорта оборудуют бесплатным Wi-Fi, который позволит оставаться на связи при объявлении воздушной опасности и ограничении мобильного интернета. Первые десять точек доступа уже заработали на региональных дорогах общего пользования в Ломоносовском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Остановки с Wi-Fi станут дополнительными пунктами связи для автомобилистов и пассажиров. Через них можно будет выйти в интернет, обновить данные навигатора, связаться с близкими и получить актуальную информацию на официальных ресурсах МЧС России и правительства Ленинградской области.
Найти оборудованные павильоны можно по специальной табличке «Остановка с доступом в интернет». Для подключения потребуется авторизация через Госуслуги, «ВКонтакте», Сбер ID или по номеру телефона.
В отличие от мобильного интернета, точки доступа работают через оптоволоконный кабель и не зависят от базовых станций сотовой связи. Поэтому Wi-Fi останется доступен, даже если мобильный интернет поблизости будет ограничен.
Оборудование интернет-провайдеры предоставили безвозмездно. Количество одновременных подключений не ограничено, сигнал распространяется на расстояние 50–100 метров от остановки. Скорость соединения достигает 20 Мбит/с на одного пользователя, входящий и исходящий трафик не ограничен. Оборудование рассчитано на работу при температуре до 20 градусов.
«Будем развивать эту инициативу. Следующие точки доступа планируем оборудовать на Дороге жизни во Всеволожском районе, а также в Волховском районе»,— отметил господин Дрозденко.