«Теплая осень с обильными осадками обеспечили дружные всходы»
Глава минсельхоза Ставрополья Олег Безменов — о предварительных итогах сельхозгода
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В 2026 году аграрии Ставропольского края собрали 9,3 млн т зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) при средней урожайности 41,7 ц/га. Под урожай будущего года засеяно около 2 млн г озимых культур. Рост урожайности в текущем году зафиксирован по сахарной свекле, подсолнечнику и кукурузе. О предварительных итогах сельскохозяйственного года на Ставрополье, а также об экспорте краевой продукции АПК, агролизинге и сельхозстраховании — в интервью «Review. Юг России» рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Олег Безменов.
— Олег Сергеевич, как вы оцениваете сельскохозяйственный сезон 2026 года? Как с ним справились аграрии Ставропольского края? Какие факторы на него повлияли? Как этот сезон отличается от прошлого?
— Осенняя посевная кампания под урожай 2026 года в Ставропольском крае была завершена в оптимальные агротехнические сроки. Всего было засеяно около 2 млн га озимых культур, из которых 1,8 млн га заняла озимая пшеница, а остальную площадь — озимый ячмень и рапс. При посеве использовались исключительно российские семена — ставропольской, краснодарской и ростовской селекции.
Благоприятные погодные условия — теплая осень с обильными осадками — обеспечили дружные всходы и хорошую влагообеспеченность посевов. Благодаря этому к концу года 99% площадей находились в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Перезимовка озимых прошла успешно: понижение температур не оказало критического воздействия на растения, гибели посевов не зафиксировано. По результатам обследования состояние озимых культур оценивалось как хорошее и удовлетворительное. На протяжении всего периода минсельхоз края совместно с научными организациями и федеральными учреждениями вел постоянный мониторинг посевов.
— Сколько собрано зерновых в этом году на Ставрополье? Какая урожайность?
— В 2026 году аграрии края собрали 9,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) при средней урожайности 41,7 ц/га.
— Как обстоят дела с урожайностью по другим значимым для продовольственной безопасности культурам?
— В Ставропольском крае активными темпами идет уборка пропашных культур. В этом году отмечается существенный рост урожайности по кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле. По данным на 13 ноября, сахарная свекла убрана на площади 27,7 тыс. га, или 74% от плана, валовой сбор составил 1,75 млн т при средней урожайности 634,3 ц/га (в 2025 году средняя урожайность была 443,8 ц/га).
Уборка подсолнечника полностью завершена. По оперативным данным, с площади 233,3 тыс. га намолочено 514,7 тыс. т, урожайность 22,1 ц/га (в 2025 году — 15,2 ц/га). Кукуруза на зерно убрана на площади 67,9 тыс. га, или 61% от плана, намолочено 472,7 тыс. т, урожайность 69,6 ц/га (в 2025 году — 41,5 ц/га).
— Каким образом органы исполнительной власти помогают аграриям региона справляться с возникающими трудностями?
— В условиях сложившейся конъюнктуры на рынке зерна и необходимости проведения масштабной осенней посевной кампании правительство РФ приняло решение о дополнительных мерах финансовой поддержки аграриев. Одним из инструментов помощи станут субсидии в виде погектарной поддержки, которые позволят сельхозтоваропроизводителям компенсировать часть расходов на агротехнологические работы при возделывании озимых зерновых культур: подготовку почвы, внесение минеральных удобрений, применение средств защиты растений, проведение сева и уход за посевами.
Кроме того, правительством РФ принято решение о пролонгации краткосрочных льготных кредитов на цели растениеводства на срок до одного года. Для успешного проведения уборочной кампании и сева озимых культур, а также оптимизации поставок и бесперебойного снабжения аграриев горюче-смазочными материалами в регионе определены региональные топливные операторы.
— Как развивается агролизинг в Ставропольском крае?
— В 2025 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края по договорам финансовой аренды (лизинга) было поставлено более 520 единиц техники на сумму свыше 2,7 млрд руб.
Ставрополье традиционно входит в число ведущих регионов России по объему приобретения сельхозтехники по программам льготного лизинга. В 2026 году приобретено более 650 единиц техники на сумму свыше 3,8 млрд руб. Порядка 40% техники в 2026 году сельхозпроизводители приобрели благодаря льготному лизингу.
— Растет ли число застрахованных хозяйств в Ставропольском крае? Какую роль в системе агрострахования региона играет краевой минсельхоз?
— Ставропольский край стабильно входит в пятерку лидеров среди регионов России по объему застрахованных посевных площадей. На территории региона наблюдается устойчивая положительная динамика вовлечения аграриев в систему сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
За последние пять лет масштаб страхования в крае увеличился более чем в четыре раза. Если в 2020 году под защиту было взято 211 тыс. га, то в 2024 году этот показатель достиг рекордных 955 тыс. га, а в 2025 году составил 936 тыс. га. В среднем ежегодно страхуется свыше 25% от общей посевной площади региона (более 670 тыс. га).
Растет не только площадь, но и число участников рынка. Количество сельхозтоваропроизводителей, заключивших договоры страхования, выросло с 50 в 2020 году до 195 в 2025 году, а общее число заключенных договоров увеличилось с 50 до 322.
Особую тенденцию демонстрирует малый бизнес: количество крестьянских (фермерских) хозяйств, пользующихся механизмом агрострахования, возросло более чем в 8,5 раза — с 7 в 2020 году до 60 в 2025 году.
Такой рост возможен благодаря наращиванию объемов государственной поддержки. В текущем году на субсидирование агрострахования в области растениеводства Ставропольскому краю из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 785,2 млн руб., что выше уровня прошлого года на 200 млн руб. (в 2025 году — 586 млн руб.).
— Как развиваются отрасли семеноводства и селекции в Ставропольском крае? Есть ли значимые результаты в получении отечественных семян? Что этому способствует?
— В соответствии с Указом президента Российской Федерации к 2030 году необходимо достичь 75%-й самообеспеченности семенами всех основных культур. Ставрополье продолжает активно наращивать долю российских семян.
Основную долю в структуре посевных площадей составляют озимые зерновые культуры (порядка 70%). Используемые семена озимых культур на 100% отечественной селекции. По семеноводству озимых культур процесс отработан и факторов, сдерживающих развитие данного направления, не отмечается. По данным культурам семеноводство в крае ведется не только научными селекционными центрами, но и крупными сельхозтоваропроизводителями края, 17 из которых имеют статус семеноводческих хозяйств.
В текущем году доля семян отечественной селекции по импортозависимым культурам составила:
- 1.
подсолнечник — 65,6% (52,8% в 2025 году);
- 2.
сахарная свекла — 14,4% (9,2% в 2025 году);
- 3.
кукуруза — 29,3% (26,9% в 2025 году).
В Ставропольском крае под урожай 2026 года заложены участки гибридизации сахарной свеклы отечественной селекции, по итогам уборки с площади 851,8 га получено 1080 т семян. Планируется увеличение площадей семенных участков до 2030 года до 1040 га, а производства семян — до 1560 т.
— Как развивается экспортная составляющая сельского хозяйства Ставропольского края? Какие в настоящее время основные направления экспорта сельхозпродукции? Какие культуры и в какие страны экспортируют ставропольские аграрии? Как изменилась география поставок за последние пять лет?
— По состоянию на 8 ноября 2026 года основную долю экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края 2026 года составила зерновая продукция — 682,06 тыс. т. Также значительные объемы пришлись на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (116,33 тыс. т), прочую продукцию АПК (68 тыс. т), мясную и молочную продукцию (52,5 тыс. т), продукцию масложировой отрасли (77,7 тыс. т), а также рыбу и морепродукты.
Основными направлениями экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края являются Азербайджан, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия и прочие.
— Как обстоят дела с запасами минеральных удобрений в Ставропольском крае? Обеспечивает ли отрасль потребности аграриев?
— Общая потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса сезонных полевых работ в 2026 году составляет 639,8 тыс. т в физ. весе, из которых 236,3 тыс. т в физ. весе необходимы для проведения полевых работ во втором полугодии.
По состоянию на 6 ноября 2026 года для проведения полевых работ накоплено минеральных удобрений 137,2 тыс. т в физ. весе, что составляет 58% от потребности на проведение полевых работ. Накопление минеральных удобрений аграриями продолжается.
— Развивается ли на Ставрополье сельскохозяйственный туризм?
— Сельский туризм становится все более востребованным. Сегодня на Ставрополье работает более 100 агротуристических объектов — фермы, винодельни, пасеки, этнокомплексы и агропарки. Только за прошлый год они приняли свыше 320 тыс. жителей и гостей края.
Мероприятия по развитию сельского туризма реализуются в рамках нового федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и предусматривают как предоставление грантов «Агротуризм», так и новый вид государственной поддержки, введенный с 2026 года,— возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с созданием и развитием инфраструктуры агротуристических объектов.
В текущем году на такую субсидию на развитие сельского туризма в бюджете Ставропольского края предусмотрено 3,2 млн руб. Кроме того, в Минсельхоз России направлено три проекта развития сельского туризма для участия в основном конкурсном отборе на получение гранта «Агротуризм» в 2027 году.
— Какая работа уже ведется по подготовке к сельскохозяйственному сезону будущего года?
— На сегодняшний день аграрии Ставропольского края завершили сев озимых зерновых культур. Под урожай будущего года отвели 2 млн га. Сейчас важно обеспечить в осенне-зимний период мониторинг за состоянием озимых культур, провести осенне-зимний ремонт сельскохозяйственной техники. Параллельно будем осуществлять накопление семян яровых культур, средств защиты растений, минеральных удобрений и ГСМ.
Отмечу, что правительство РФ выделило Ставропольскому краю дополнительные средства для поддержки местных сельхозпроизводителей: более 2 млрд руб. на погектарные субсидии. Они позволят частично компенсировать затраты на работы, связанные с севом озимых. Сейчас мы готовим нормативную базу для предоставления субсидий.