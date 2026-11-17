За последние пять лет масштаб страхования в крае увеличился более чем в четыре раза. Если в 2020 году под защиту было взято 211 тыс. га, то в 2024 году этот показатель достиг рекордных 955 тыс. га, а в 2025 году составил 936 тыс. га. В среднем ежегодно страхуется свыше 25% от общей посевной площади региона (более 670 тыс. га).