Экс-следователя МВД по Выборгскому району Петербурга осудили на восемь лет за взятку
Бывшего начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления МВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга Максима Ремизова приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По данным следствия, Ремизов потребовал 100 тыс. рублей у мужчины, подозреваемого в краже. За эти деньги подполковник обещал добиться избрания для задержанного подписки о невыезде вместо более строгой меры пресечения, а также переквалификации его действий на менее тяжкий состав преступления. В случае отказа он угрожал отправить мужчину в СИЗО.
«Реализуя преступный умысел, Ремизов выдвинул требование о передаче денежных средств, на которое последний вынужден был согласиться»,— говорится в сообщении пресс-службы судов.
В тот же день Ремизов дал указание следователю избрать подозреваемому подписку о невыезде. 3 февраля 2026 года он получил от мужчины 100 тыс. рублей в автомобиле. После передачи денег бывшего сотрудника МВД задержали представители управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Помимо лишения свободы, суд лишил Ремизова звания подполковника юстиции и запретил ему работать в правоохранительных органах в течение шести лет.