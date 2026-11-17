По данным следствия, Ремизов потребовал 100 тыс. рублей у мужчины, подозреваемого в краже. За эти деньги подполковник обещал добиться избрания для задержанного подписки о невыезде вместо более строгой меры пресечения, а также переквалификации его действий на менее тяжкий состав преступления. В случае отказа он угрожал отправить мужчину в СИЗО.