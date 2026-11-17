По словам одного из собеседников агентства, большая часть спортсменов уже вернулась к тренировкам на своих катках. Еще одна российская пара — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — по состоянию на вечер 16 ноября находилась на тренировочной базе «Новогорск» в Москве.