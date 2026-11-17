Петербургские фигуристы не смогли попасть на этап Гран-при в Финляндии
Петербургские фигуристы Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Евгений Семененко не смогли попасть в Финляндию для участия в этапе международной серии Гран-при. Об этом сообщили «РИА Новости» несколько источников.
По словам одного из собеседников агентства, большая часть спортсменов уже вернулась к тренировкам на своих катках. Еще одна российская пара — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — по состоянию на вечер 16 ноября находилась на тренировочной базе «Новогорск» в Москве.
Ранее МИД Финляндии объявил о новых ограничениях на въезд граждан России, которые вступили в силу 16 ноября. Они затронули в том числе профессиональных спортсменов. Этап Гран-при пройдет в Хельсинки 20-21 ноября.