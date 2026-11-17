СКР возбудил дело после гибели рабочего на стройке в Ломоносовском районе
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке жилого комплекса в поселке Новоселье Ломоносовского района. 31-летний мужчина упал с высоты 10-го этажа в лифтовую шахту строящегося здания. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, происшествие случилось 16 ноября 2026 года. От полученных травм рабочий скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Следователь совместно с представителем Государственной инспекции труда в Ленинградской области осмотрел место происшествия. В ходе осмотра изъяли строительную каску, страховочный ремень и журналы инструктажа.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также выясняют, кто отвечал за соблюдение требований безопасности на строительной площадке.