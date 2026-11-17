В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке жилого комплекса в поселке Новоселье Ломоносовского района. 31-летний мужчина упал с высоты 10-го этажа в лифтовую шахту строящегося здания. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.