На капремонт домов в Карелии в 2026 году направят 845 млн рублей
В Карелии на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2026 году направят 845 млн рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. По объему выполненных работ республика вошла в число регионов-лидеров, так называемую «зеленую зону».
Итоги реализации программы капремонта на заседании правительства Карелии подвел министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Александр Меньшиков. По его словам, республика занимает 33-е место среди 85 субъектов России.
До конца 2026 года в Карелии планируют завершить ремонт 67 крыш, четырех фасадов и инженерных сетей в 12 многоквартирных домах. Кроме того, власти намерены подготовить проекты для проведения работ в 2027 году.
Отдельное направление программы — замена лифтов. В региональный план до 2030 года включили 498 подъемников. Из 147 лифтов, запланированных к обновлению в 2026 году, уже установили 94.
В 2027 году в республике планируют заменить еще 134 лифта, в 2028-м — 96. В 2029 году должны обновить оставшиеся девять подъемников.