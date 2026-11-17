Поступающие в НовГУ новгородские стобалльники смогут получить по 100 тысяч рублей
В Новгородской области с 2027 года победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников будут выплачивать единовременную премию в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов по итогам рабочей встречи с министром образования региона Дмитрием Яковлевым.
Кроме того, выпускникам, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов и поступят в Новгородский государственный университет, планируют выплачивать по 100 тыс. рублей.
«Поощрять будем и педагогов, которые помогают детям достигать высоких успехов»,— добавил господин Дронов.
Губернатор также привел результаты экзаменационной кампании этого года. Более 59% выпускников Новгородской области набрали на ЕГЭ 60 и более баллов, а 23 человека получили высший балл. По словам главы региона, такие достижения необходимо поощрять.