В Мурманске изъяли более 230 литров алкоголя из двух магазинов
В Мурманске полиция выявила два случая незаконной продажи алкоголя и изъяла из торговых точек более 230 литров спиртного. В одном магазине продукцию реализовывали без лицензии и сопроводительных документов, в другом — продавали пиво без товарно-транспортных накладных. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Первую проверку провели на улице Полярной Правды. Сотрудники полиции обнаружили в магазине алкоголь, на который владелец не смог предоставить необходимые документы. Кроме того, у торговой точки отсутствовала лицензия на продажу такой продукции. В результате изъяли более 150 литров спиртного.
В отношении предпринимателя возбудили административные дела за оборот алкоголя без документов и соответствующего разрешения. По этим статьям предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей.
Еще один случай выявили в Ленинском округе Мурманска. В местном магазине продавали пиво без товарно-транспортных накладных. Полицейские изъяли более 80 литров продукции, а в отношении владельца торговой точки составили административный протокол.