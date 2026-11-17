В Мурманске полиция выявила два случая незаконной продажи алкоголя и изъяла из торговых точек более 230 литров спиртного. В одном магазине продукцию реализовывали без лицензии и сопроводительных документов, в другом — продавали пиво без товарно-транспортных накладных. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.