Ставки фрахта на перевозку Urals c Балтики и из Новороссийска 9–13 ноября снизились на $1,4–3,5 за баррель в зависимости от партии и маршрута, подсчитали в Argus. Доставка 100 тыс. тонн сырья из Приморска на западное побережье Индии подешевела на $3,49, до $25,1, в северные порты Китая — на $1,39, до $31,38 за баррель. Стоимость транспортировки нефти Новороссийска в Индию снизилась на $2,6, до $37,37, для партий по 80 тыс. тонн и на $1,49, до $25,32 за баррель, для 140 тыс. тонн. Перевозка в КНР из этого порта подешевела на $2,6, до $44,32, и на $1,49, до $28,30 за баррель соответственно.