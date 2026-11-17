Свою статистику, как и на каждом подобном отчете, привел депутат и руководитель управляющей компании «Наш дом» в Автозаводском районе Владимир Аношкин. По его словам, только в этом районе было 191 отключение отопления, затронувшее 1,12 тыс. домов. Он подсчитал, что на одну аварию в текущем периоде пришлось отключение шести домов, а за тот же период 2025 года – пяти. Руководитель ДУК заявил также о тенденции «Теплосетей» (входит в «Эн+ТеплоВолга», - прим. «Ъ») отключать дома в большом количестве и не сообщать об этом управляющей компании. В качестве примеров он привел отключения 30 октября и 13 ноября, затронувшие около ста домов каждое, о которых ДУК узнал от жителей. На устранение аварий ушло около 9-10 часов.