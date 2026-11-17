Нижегородская мэрия сообщила о снижении аварийности на теплосетях на 10%
С начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде зафиксировано 217 «технологических нарушений» на теплосетях, включая 22 в зоне ответственности домоуправляющих компаний, против 242 годом ранее. Об этом рассказала и. о. директора департамента жилья Ирина Ключева на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 17 ноября. Число аварий по сравнению с тем же периодом прошлого сезона уменьшилось на 10%, при этом не все согласны с такой статистикой, а ресурсоснабжающие компании данные по авариям привели каждая по-своему.
В презентации технического директора ООО «Эн+ТеплоВолга» (обслуживает Автозаводский и часть Ленинского района) Игоря Шабанова было указано, что с начала сезона по 15 ноября на их сетях произошло 83 «дефекта отопления» против 155 за аналогичный период 2025 года (снижение на 46%). Среднее время устранения аварий сократилось на час – до 5 часов 40 минут.
Свою статистику, как и на каждом подобном отчете, привел депутат и руководитель управляющей компании «Наш дом» в Автозаводском районе Владимир Аношкин. По его словам, только в этом районе было 191 отключение отопления, затронувшее 1,12 тыс. домов. Он подсчитал, что на одну аварию в текущем периоде пришлось отключение шести домов, а за тот же период 2025 года – пяти. Руководитель ДУК заявил также о тенденции «Теплосетей» (входит в «Эн+ТеплоВолга», - прим. «Ъ») отключать дома в большом количестве и не сообщать об этом управляющей компании. В качестве примеров он привел отключения 30 октября и 13 ноября, затронувшие около ста домов каждое, о которых ДУК узнал от жителей. На устранение аварий ушло около 9-10 часов.
Представитель «Эн+ТеплоВолга» вступать в полемику с депутатом не стал. После заседания в компании прокомментировали, что «Теплосети» оперативно информируют Единую дежурно-диспетчерскую службу города обо всех «дефектах на сетях» и связанных с этим отключениях. По их данным, было 83 «дефекта», которые затронули 758 домов. По поводу аварий 30 октября и 13 ноября в компании сообщили, что информацию направляли и в ЕДДС, и в администрацию, и в ДУК.
Заместитель главного инженера нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» (обслуживает Кстовский район) Максим Бренчуков привел статистику не с начала сезона, а с начала 2026 года. По его словам, повреждаемость сетей уменьшилась на 15% - до 266 случаев. При этом число жалоб жителей в новом отопительном сезоне увеличилось: с 1 октября по 11 ноября их было 60 против 55 годом ранее. Рост представитель компании связал с наладкой внутридомовых систем управляющими организациями. Продолжительность отключения отопления при авариях уменьшилась на кстовских теплосетях с 3,6 до 3,5 часа, время устранения – с 26,9 до 13,8 часа.
Максим Бренчуков также предложил определить единую организацию для обслуживания системы и автоматики школ и детских садов, как это сделано в Дзержинске. По его мнению, обслуживание соцобъектов разными организациями приводит к разрегулировке систем внутреннего отопления. Недовольны в «Т Плюс» и работой кстовских домоуправляющих организаций, которые неоперативно реагируют на вопросы по регулировке теплоснабжения. По этой части докладчик предложил раз в две недели проводить на уровне администрации района рабочие совещания вместе с ресурсоснабжающими и домоуправляющими компаниями. Ответить на его замечания и предложения было некому, так как представители районных администраций на заседании комиссии не присутствуют.
В свою очередь зампредседателя гордумы, гендиректор АО «ОКО» Дмитрий Сивохин назвал выступление коллеги из «Т плюс» некорректным: «У вас никто вокруг не работает: в школах и детских садах работать некому, администрация совещания не собирает, управляющая компания работает плохо». Докладчик спорить тоже не стал, пообещав учесть замечание.
Главный инженер по теплоснабжению АО «ОКО» Юрий Девяткин статистику по аварийности не привел, но сообщил, что в первые две недели отопительного сезона число обращений на горячую линию «ОКО» уменьшилось на 35%, а на платформе «Лобачевский» - на 18%.
Информацию по отчетам докладчиков комиссия приняла к сведению.