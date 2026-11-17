Как выяснил “Ъ”, речь в рассматриваемом деле шла о задолженности Arctic Seafoods перед мурманской фирмой за поставку краба по договору от 2021 года. «Фростер» поставил товар в полном объеме, однако покупатель не смог оплатить его из-за введенного в 2022 году запрета США на прямой импорт рыбы и морепродуктов из РФ. С апреля по июль 2026 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал в общей сложности 11 исков к Arctic Seafoods от мурманских и архангельских рыболовных компаний, связанных с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом. Главная сложность ситуации в том, что в США российское решение автоматически не исполняется, а договора о взаимном признании судебных актов между странами нет, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст.